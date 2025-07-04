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"Bana doping yapmaya kalkıştılar" Saint-Maximin'den Fenerbahçe ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Doping, Fenerbahçe, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, Fransa basınına yaptığı açıklamada, kulüpteki başarısızlığın nedenini dış baskılara bağlayarak dikkat çekici iddialarda bulundu. Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübün kendisine doping yaptırmaya kalkıştığını öne sürdü.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, Fransa basınına yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemi değerlendiren yıldız futbolcu, şampiyonluk yarışında yaşanan başarısızlığın ardında "dış baskılar" olduğunu iddia etti.

"BANA DOPİNG YAPMAYA KALKTILAR"

Geçtiğimiz sezon gelgitli tartışılan ve beklenen etkiyi veremeyen, zaman zaman da kadroya girmekte güçlük çeken Saint-Maximin gündemi epey meşgul etmişti. Fransız oyuncu, Fenerbahçe günleriyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı

Fransız basınına konuşan Maximin, "doping" iddiası ile sosyal medyayı adeta salladı.

Şampiyon olamamalarını 'kulübün çevresi' olarak işaret eden oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki..

Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

Fenerbahçe, eski oyuncusu Allan Saint-Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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