"Bana doping yapmaya kalkıştılar" Saint-Maximin'den Fenerbahçe ile ilgili ortalığı karıştıracak iddia

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, Fransa basınına yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemi değerlendiren yıldız futbolcu, şampiyonluk yarışında yaşanan başarısızlığın ardında "dış baskılar" olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz sezon gelgitli tartışılan ve beklenen etkiyi veremeyen, zaman zaman da kadroya girmekte güçlük çeken Saint-Maximin gündemi epey meşgul etmişti. Fransız oyuncu, Fenerbahçe günleriyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı

Fransız basınına konuşan Maximin, "doping" iddiası ile sosyal medyayı adeta salladı.

Şampiyon olamamalarını 'kulübün çevresi' olarak işaret eden oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki..

Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.