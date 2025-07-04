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Fenerbahçe'de kritik günün tarihi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de kritik günün tarihi belli oldu!
Fenerbahçe, Tarih, Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun tarihi belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun tarihine ilişkin açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'de kritik günün tarihi belli oldu! - 1. Resim

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, olağanüstü genel kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

ALİ KOÇ'UN İMZASI İLE AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüp Başkanı Ali Koç'un imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonunda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur.

Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe’mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk.

Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe’mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız.

Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik.

Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe’mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara olan inancımız sayesindedir.

Fenerbahçe’mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz.

Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar Yönetim Kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz.

Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum.

Çünkü bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe’mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir.

Ali Y. KOÇ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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