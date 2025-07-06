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Fenerbahçe'de kaleye dev aday! Savic'le temas var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de kaleye dev aday! Savic&#039;le temas var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dominik Livakovic’in ayrılığı durumunda Torino’nun Sırp kalecisi Vanja Milinkovic Savic’i kadrosuna katmak istiyor.

Dominik Livakovic’i gözden çıkaran Fenerbahçe’nin, Vanja Milinkovic Savic ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de kaleye dev aday! Savic'le temas var - 1. Resim

Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki Sırp eldiven için Torino’nun kapısını çaldı. 2.02’lik Savic, sözleşmesi devam etmesine rağmen Torino’dan ayrılmak istiyor. Sarı lacivertliler, Livakovic giderse Sırp eldiven için hamle yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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