Fenerbahçe, Nordi Mukiele transferinde girişimlerini sürdürüyor

PSG’nin kadroda düşünmediği Fransız sağ bek Nordi Mukiele için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, bonservis bedelini düşürmek istiyor. Oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi sağ bek transferi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli yönetim, Paris Saint-Germain forması giyen Nordi Mukiele'yi gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki oyuncu, PSG'nin yeni sezon planlamasında yer almıyor. Fransız kulübünün Mukiele için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edilirken, oyuncunun Türkiye'ye ve sarı-lacivertli kulübe sıcak baktığı kaydedildi.

Nordi Mukiele, geçtiğimiz sezon Leverkusen formasıyla 24 maçta görev alırken, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.