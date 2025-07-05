Jamal Musiala'dan korkutan sakatlık! Maça devam edemedi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
PSG - Bayern Münih karşılaşmasında sakatlanan Jamal Musiala, sedyeyle oyunu terk etti. Müdahaleyi yapan Donnarumma gözyaşlarına hakim olamadı.
Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının son dakikasında yaşanan bir pozisyon, futbolseverleri korkuttu.
PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma ile çarpışan Bayern Münihli Jamal Musiala, yerde kaldı. Alman futbolcunun ayak bileğinin ters döndüğü görüldü. Sağlık ekipleri hızla müdahale ederken, Musiala sedyeyle oyundan alındı.
Pozisyonun ardından Donnarumma gözyaşlarını tutamazken, PSG’li oyuncular İtalyan kaleciye moral vermeye çalıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran