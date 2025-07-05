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Fenerbahçe, En-Nesyri kararını verdi! İşte o plan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, En-Nesyri kararını verdi! İşte o plan
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi kadroda tutmak istiyor. Kulübe astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncunun takımda kalması planlanıyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken mevcut oyuncu yapısını koruma hedefiyle hareket ediyor. Bu doğrultuda YoussefEn-Nesyri'nin durumu da netlik kazanmaya başladı.

Fenerbahçe, En-Nesyri kararını verdi! İşte o plan - 1. Resim

GÖZLER EN-NESYRİ'DE

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı İstanbul'a getirerek kısa süre içinde sözleşme imzalamayı planlıyor. Bu gelişmenin ardından gözler En-Nesyri'ye çevrildi.

Fenerbahçe, En-Nesyri kararını verdi! İşte o plan - 2. Resim

Yönetimin, tecrübeli santrforun takımda kalmasını istediği ve oyuncuyu yeni sezon kadro planlamasında düşündüğü ifade edildi. 

Fenerbahçe, En-Nesyri kararını verdi! İşte o plan - 3. Resim

Faslı golcüyle Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgilendiği belirtilirken, Fenerbahçe'ye şu ana kadar resmi bir teklifin ulaşmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe, En-Nesyri kararını verdi! İşte o plan - 4. Resim

Youssef En-Nesyri, 2024-2025 sezonunda çıktığı 52 maçta 30 gol atarken, 5 asistle takımına katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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