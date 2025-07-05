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Allan Saint-Maximin'in iddiası ortalığı fena karıştırdı! Fenerbahçe'den "doping" açıklaması geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Allan Saint-Maximin&#039;in iddiası ortalığı fena karıştırdı! Fenerbahçe&#039;den &quot;doping&quot; açıklaması geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon içinde teknik direktör Jose Mourinho ile kriz yaşayan Allan Saint-Maximin, kendisine doping yapılmaya çalışıldığını söylemişti. Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcunun çok konuşulan iddiasına cevap verdi.

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Allan Saint Maximin, olay bir iddia ortaya attı. 28 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerde forma giydiği kendisine doping yapılmaya çalışıldığını söyledi. Kulüp ise bu sözlere sert çıktı.

Allan Saint-Maximin'in iddiası ortalığı fena karıştırdı! Fenerbahçe'den

"FUTBOL DIŞI ETKENLERLE KULÜBÜN ÇEVRESİ KUŞATILDI"

Fransa'da Zack Nani'nin twitch kanalına konuk olan Allan Saint Maximin, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması hakkında, "Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı" dedi.

"BANA DOPİNG YAPMAYA KALKTILAR"

Kendisine doping sayılabilecek bir tedavi yöntemi uygulanmak istendiğini öne süren yıldız oyuncu, "Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız 'sana şunu şunu yaparız' diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi" ifadelerini kullandı.

Allan Saint-Maximin'in iddiası ortalığı fena karıştırdı! Fenerbahçe'den

"TEDAVİ SÜRECİNE İLİŞKİN GERÇEKLERİ ÇARPITARAK AKTARDI"

Sarı-lacivertli kulüp, Allan Saint-Maximin'in gündem olan doping sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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