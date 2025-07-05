Fenerbahçe’de yaşanan imza tartışmalarını uzmana sorduk: Kanun esastır

Avukat Agâh Kürşat Karauz, “Yönetimin bakanlıktan görüş alması makul ve mantıklıdır. Tüzük kanuna uygun olmalıdır. Bakanlık görüşüne karşı, ‘tüzük uygulanmalı’ diyenler genel kurulu eylül ayından önce toplamak için dava sürecine geçerlerse, karar eylül sonrasına sarkar” dedi.

HABER MERKEZİ - Seçim tartışmalarının yaşandığı Fenerbahçe’de sıcak gündem muhalefetin (tüzüğü ön planda tutarak) kongre için imza toplaması, yönetim kurulunun bu konuyla ilgili bakanlıktan görüş alması (kanuna uygunluk) ve buna bağlı doğacak muhtemel sonuçlar…

Biz de kafalardaki soru işaretlerini işin uzmanı Avukat Agâh Kürşat Karauz’a sorduk…

Yazarımız Tahir Kum, toplanan imza sayısını ve son gelişmeleri detaylı bir şekilde köşesinde yazmıştı.

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Kulübün, Spor Bakanlığı’ndan görüş alması doğru mu?

l Tabii ki de. Ortaya çıkacak anlaşmazlıkların önünü almak için yapılan bir hamle. Ki bu konunun kanun ve yönetmelikle yetkilendirilen kuruma (bakanlığa) sorulması makul ve mantıklı bir yöntem.

Bakanlığın görüşü için ne diyorsunuz ve bağlayıcılığı var mı?

l Bakanlığı görüşünün bağlayıcı tarafı olmasa bile kulüp hukukçulara danışarak böyle bir girişimde bulundu. Ve bakanlık da hukukçuların görüşüyle aynı kanaati bildirdi.

Bu konuda daha önce mahkemeler ve Yargıtay’ın emsal bir kararı var mı?

l Bu yönde bir karar olmadı. Ama hukuk genel ilkeler üzerinden yürür. Kanun varken kanuna aykırı bir tüzük olamaz. Kanunun öncelikli uygulanması gerekir.

Tüzük esas alınırsa ne olur?

l Tüzüğün esas alınması durumunda emredici kurallara aykırılık nedeniyle genel kurul tartışmaya açılır. İptal davası veya genel kurulun butlan olduğuna dair bir tespit davası açılabilir.

Yönetim kurulu, tüzüğü değil de kanunu esas alırsa muhalefet itiraz için nereye başvurması gerekir ve nasıl bir sonuç çıkar?

l ‘Biz imzaları yeterli sayıda topladık’ diye sulh hukuk mahkemesinden olağanüstü genel kurulu toplamak için yetki isteyebilirler. Olağanüstü genel kurulu toplaması için üç kişilik çağrı heyeti görevlendirir. Bu olağanüstü genel kurulla ilgili işlemleri yapar. Bana göre Türkiye pratiğinde kısa sürede sonuç almak pek mümkün değil. Dava olacak duruşma yapılacak ki, bu da yönetimin kongre kararı aldığı eylül ayının geçmesi anlamına gelir.