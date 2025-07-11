Fenerbahçe efsanesinden acı itiraf! "Nöbetçi golcü" teşhisi koydu: Artık sahada göremiyorum

Fenerbahçe'nin "nöbetçi golcü" lakaplı eski yıldızı Semih Şentürk, futbolculuk dönemindeki birlik ve aidiyet duygusunun artık sahaya yansımadığını savundu. Sarı-lacivertli takımın yıllardır şampiyonluk hasreti çekmesi hakkında konuşan eski milli oyuncu, "Herkes mücadele ediyor ama saha içindeki coşku eksik. Altyapıda çalışırken de buna şahit oldum" dedi.

Sarı-lacivertli takımda 2001-2013 arasında forma giyen, 2020-2004 arasında ise Fenerbahçe altyapısında görev yapan Semih Şentürk, Bodrum'da basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER TEKLİFER AÇIĞIM"

Fenerbahçe altyapısında geçirdiği 4 yılın ardından görevinden ayrıldığını belirten eski milli futbolcu, "Çok güzel günler yaşadık, şampiyonluklar kazandık. Ekibimle birlikte gençlere bir şeyler verebildiysek ne mutlu bana. Geçen sezon bir dijital platformda yorumculuk yaptım, orası da iyi bir deneyim oldu. Şu anda tatildeyim. Her teklife açığım ancak şu an için resmi bir teklif yok. Dijital ortamlardan teklifler geliyor, demek ki beğenmişler" dedi.

Teknik direktörlük kariyerine özellikle Fenerbahçe A Takımı'nda yardımcı antrenörlükle başlamak istediğini belirten Şentürk, "Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi büyük isimlerin yanında görev almak bana çok şey katar. Ancak sadece altyapı deneyimim olduğu için Süper Lig veya 1. Lig'den teklif gelir mi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAHA İÇİNDEKİ COŞKU EKSİK"

Sarı-lacivertli takımın yıllardır şampiyonluk hasreti çektiğini ve bu sürecin kendisini üzdüğünü söyleyen Şentürk, "Bizim zamanımızda takımda bir ruh vardı. Rüştü (Reçber) ağabey, Ümit (Özat) ağabey, Emre (Belözoğlu), Tuncay (Şanlı), Volkan (Demirel), Selçuk (Şahin) gibi birleştirici isimler vardı. O ruhu şimdi sahada göremiyorum. Herkes mücadele ediyor ama saha içindeki coşku eksik. Altyapıda çalışırken de buna şahit oldum. Fenerbahçe'nin o eski ruhu tekrar kazanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"CENK TOSUN YETERİNCE ŞANS BULAMADI"

Kendisinin futbolculuk döneminde 'nöbetçi golcü' olarak tanındığını hatırlatan Şentürk, bu rolü bu sezon Cenk Tosun'un üstlenebileceğini düşündüğünü ama yeterince şans bulamamasının üzücü olduğunu belirtti: İnşallah bu sezon onun için daha iyi olur.

"UMARIM DÜNYA KUPASI'NA KATILIRIZ"

Semih Şentürk, A Milli Takım'ın Avrupa'da oynayan futbolcu sayısı açısından çok ileride olduğunun altını çizerek, "Bizim zamanımızda Avrupa'da oynayan oyuncu sayısı 5-6'yı geçmezdi. Şimdi 13-15 oyuncumuz Avrupa'da top koşturuyor. Milli Takımımız'a güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen yıl çeyrek final oynandı, umarım Dünya Kupası'na da katılırız" diye konuştu.

"BARİZ HATALARI KABUL ETMEK ZOR"

Hakem performanslarına da değinen Şentürk, "Hakemler de insan, hata yapabilirler. Ancak bazı bariz hataları kabul etmek zor. VAR sisteminin devreye girmesi gereken pozisyonlarda hala ciddi tartışmalar oluyor. Bunlar futbolun doğasında var ama daha dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasını yaptı.