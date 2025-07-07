Fenerbahçe'ye şehit ateşi düştü! Kulüpten açıklama var

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulüp, Mangura için başsağlığı mesajı paylaştı.

2022 yılında şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama yapan 19 askerimiz metan gazına maruz kaldı. Milli Savunma Bakanlığı, 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu. Şehit olan 12 askerden biri olan 37 yaşındaki Akhisarlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın şahadet haberi ailesine ulaştırıldı.

BABASI KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Şehidin annesinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları anneyi teskin etmeye çalıştı. Şehidin emekli polis memuru olan babası Vasfi Mangura'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK YAKTI

Manisa’nın Akhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı 37 yaşındaki Şehit Fikret Mangura’nın 6 yıl önce Akhisar'da gerçekleşen düğün töreninden kalan videolarda mutluluğu gözlerine yansırken, Mangura’nın, Melahat Türkgenç ile omuz omuza oynadığı anlar yürek burktu.

Şehit Mangura'nın 2013'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladığı, 2018'de evlendiği ve 6 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE MUHABİRİNİN AĞABEYİ ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü; şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura'nın ağabeyi olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağ Olsun

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12’ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün çalışanlarından, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın da aralarında bulunduğu şehitlerimize Allah'tan rahmet;

Ülkemize, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Çalışma arkadaşımız Nihat Mangura’nın acısını paylaşıyoruz.

Kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın cenazesi, 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Manisa Yeni Camii’nden kaldırılarak Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedilecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"