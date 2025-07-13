Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, babası kim? Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) Razgatlıoğlu 3'te 3 yaptı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağı İngiltere'de gerçekleşti ve Türk motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park pistinde adeta tarih yazdı. Hafta sonu boyunca üç yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gören Toprak, üstün performansıyla hem İngiliz taraftarların hem de dünya motorsporları kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, babası kim merak ediliyor.

BMW Motorrad takımıyla mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu İtalyan rakibi Nicola Bulega ile girdiği kıyasıya rekabetle heyecanın doruğa çıktığı yarışlarda pistin hakimi oldu. Hafta sonunun son yarışında startı pole pozisyonundan alan Toprak, baştan sona liderliği koruyarak zaferine ulaştı.

Zafer turunda Türk bayrağını dalgalandıran Razgatlıoğlu, İstiklal Marşı’nı Donington Park pistinde bir kez daha tüm dünyaya dinletti.

Toprak Razgatlıoğlu toplam puanını 345’e yükselterek genel klasmanda liderliğe yükseldi. Razgatlıoğlu'nun 341 puanla Nicola Bulega takip ederken, 209 puana ulaşan Danilo Petrucci üçüncü sırada yer aldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 doğumlu ve 28 yaşındadır. Aslen Antalya’nın Alanya ilçesinden olan Toprak Razgatlıoğlu küçük yaşlardan itibaren motosikletle iç içe büyümüştür.

Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'nin efsanevi motosiklet dublörlerinden "Tek Teker Arif" lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun oğludur.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu Türk motosiklet sporunun en başarılı isimlerinden biridir. Kariyerine genç yaşta başlayan Razgatlıoğlu, Red Bull MotoGP Rookies Cup, Avrupa Superstock 600 ve Superstock 1000 gibi serilerde önemli başarılar elde etti.

2019 yılında Superbike Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkan ilk Türk sporcu oldu. 2021 yılında Yamaha takımıyla dünya şampiyonu olarak Türk motosiklet tarihinde bir ilke imza attı. 2024 yılında BMW ile ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

2026 sezonu itibarıyla MotoGP’ye geçecek olan Toprak, bu seviyede yarışan ilk Türk sporcu unvanını da alacak.

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TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞ SONUCU

Toprak Razgatlıoğlu 2025 Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarının İngiltere'de düzenlenen 7. ayağında tarihi bir başarıya imza attı. Donington Park pistinde koşulan hafta sonunda üç yarışın tamamını kazanarak “3’te 3” yaptı.

Ducati pilotu Nicola Bulega ile büyük bir rekabet içinde geçen mücadelelerde üstünlüğünü koruyan Toprak, üç farklı günde üç birincilik alarak podyumun zirvesine yerleşti.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU BAŞARILARI