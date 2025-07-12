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Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Yarışın yayın bilgileri açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Yarışın yayın bilgileri açıklandı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike, Yarış, Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) İngiltere etabında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta şampiyona liderliği için mücadele edecek. Toprak Razgatlıoğlu yarış günü ve saati belli oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2025 sezonu ikonik Donington Park Pisti’nde devam ediyor. İki kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve maç yayın bilgileri merak ediliyor. 

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası İngiltere etabı, Donington Park Pisti'nde 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

12 Temmuz Cumartesi ilk yarış TSİ 17.00'de, pazar günü ise superpole yarışı TSİ 13.00'de ve ikinci ana yarış 16.00'da başlayacak. 

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Yarışın yayın bilgileri açıklandı - 1. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışları Türkiye'de Red Bull TV üzerinden Türkçe anlatımla ücretsiz yayınlanıyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Yarışın yayın bilgileri açıklandı - 2. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye’de Red Bull TV üzerinden Türkçe anlatımla ücretsiz izlenebilecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU BİYOGRAFİSİ

16 Ekim 1996'da Antalya'da doğdu. Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun oğludur. 7 yaşında beri motosiklet kullanan Razgatlıoğlu, Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekorunu kırdı ve Türkiye şampiyonu oldu.[

Superbike Dünya Şampiyonası'nda BMW Motorrad takımı için yarışıyor. 

Razgatlıoğlu'nun Superbike Dünya Şampiyonası’nda iki şampiyonluğu bulunmaktadır. 

İlk şampiyonluğunu 2021'de Yamaha için kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk yarışçı oldu. 

İkinci şampiyonluğunu ise 2024'te BMW ile kazandı ve markaya ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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