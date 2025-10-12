Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Merkezefendi Basket ile karşılaşıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Anadolu Efes, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket’i ağırlayacak. Sezona hızlı bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati açıklandı.

ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Anadolu Efes - Merkezefendi Belediyesi Basket maçı, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00’te oynanacak. Mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Maçı şifreli olarak izlemek isteyen basketbolseverler, Digiturk 81. kanal veya Kablo TV 236. kanal üzerinden yayına ulaşabilecek.

ANADOLU EFES - MERKEZEFENDİ BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi’nin üçüncü hafta programında yer alan Anadolu Efes - Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşması, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Maç, İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi salonunda oynanacak.

Ev sahibi Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Merkezefendi ise deplasmanda sürpriz bir sonuç elde ederek çıkışını devam ettirmeyi amaçlıyor.