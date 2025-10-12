Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var

Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller beraberinde can kayıplarını da getirdi. Gelen ilk bilgiler arasında 42 kişinin hayatını kaybettiği 24 kişinin de kaybolduğu yer aldı. 5 eyaleti birden etkileyen seller sonrası çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına başladı. Öte yandan bölge halkının elektriksiz kaldığı, evler ve yolları ise su bastığı aktarıldı.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var - 1. Resim

42 ÖLÜ, 27 KAYIP VAR

İlk belirlemelere göre sellerde 42 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, kaybolan 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.

Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var - 2. Resim

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sellerden en çok etkilenen 5 eyaletin valileriyle sanal bir toplantı düzenledi.

Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var - 3. Resim

Sheinbaum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Afetzedelerin hiçbir eksiği olmayacak. Meksika hükümetine bağlı ekipler ve görevliler, yolların açılması ve halka yardım sağlanması için sahada konuşlandırılmış durumda." ifadesini kullandı.

Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var - 4. Resim

BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var - 5. Resim

CADDELER VE EVLER SULAR ALTINDA

Dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle sel felaketinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Meksika sele teslim oldu! 42 kişi öldü, çok sayıda kayıp var - 1. Resim

Otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

