Meksika'yı şiddetli sağanak vurdu: En az 23 ölü

Meksika’da hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, ülke genelinde büyük felaketlere yol açtı. Yerel yetkililer, sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sivil savunma yetkililerinin aktardığına göre, Meksika’nın 32 eyaletinden 31’i yoğun yağışlardan etkilendi. En ağır hasar doğudaki Veracruz, merkezdeki Querétaro ve Hidalgo, kuzey-orta kesimde ise San Luis Potosí eyaletlerinde meydana geldi.

Hidalgo eyaletinde 16 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 1.000 ev zarar gördü. Puebla eyaletinde ise 5 kişi öldü, 11 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor. Veracruz’da bir çocuk, Querétaro’da ise bir polis memuru sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Ulusal Koordinatörü Laura Velázquez, afetten etkilenen bölgelerde toprak kaymaları, nehir taşkınları ve yol çökmeleri yaşandığını belirtti.

YENİ CUMHURBAŞKANI BÖLGEDE

Yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, afet bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelediğini ve halka destek olmayı sürdüreceklerini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Halkı desteklemek, yolları yeniden açmak ve elektriği geri getirmek için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ordu, afet bölgelerine 5.400’den fazla asker, kurtarma ekipmanları ve araçlarla yardım sevk etti. Evlerini terk etmek zorunda kalan afetzedeler için ise geçici barınaklar kuruldu.