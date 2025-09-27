Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meksika'da yıllardır çözülemeyen sır: Kaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendi

Meksika’da on binlerce kişi, 11 yıl önce kaybolan 43 Ayotzinapa öğrencisi için sokağa döküldü. Başkent Meksiko’da düzenlenen yürüyüşe kayıp öğrencilerin aileleri öncülük etti. Protesto kısa sürede şiddetini arttırdı. İşte Meksikalıların unutamadığı çarpıcı olayın detayları...

Yürüyüşte Guerrero eyaletinde yaşanan ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken kaybolma olayı hakkında aileler yetkililerden hâlâ cevap beklediklerini vurguladı.

Protestolara katılanların Filistin bayrakları ve kefiyelerle de Gazze'de yaşanan soykırımı hatırlatmaları dikkat çekti.

Yürüyüşün sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise havai fişek ve şişe fırlatarak saldırdı. Polis ise kalkanlarla savunma pozisyonunu korudu.

MEKSİKA'DA 43 ÖĞRENCİNİN KAYBOLUŞU

Meksika’da 43 öğrencinin kaybolması olayı, 26 Eylül 2014’te Guerrero eyaletinde yaşanan büyük bir insanlık dramı olarak kayıtlara geçti.

Ayotzinapa Öğretmen Okulu’ndan 43 erkek öğrenci, 1968 öğrenci katliamını anmak için Meksiko’ya gitmek üzere otobüslere el koymuştu. Ancak yolculuk sırasında Iguala şehrinde yerel polis tarafından durduruldular. Polis ateş açtı, altı kişi hayatını kaybetti. Ardından 43 öğrenci gözaltına alındı ve daha sonra yerel bir kartel olan Guerreros Unidos’a teslim edildi. Öğrencilerin öldürülüp yok edildiği düşünülüyor. Bugüne kadar yalnızca üç öğrencinin kalıntıları tespit edilebildi.

Olayın ardından yapılan ilk resmi soruşturma, öğrencilerin kartelin talimatıyla ve dönemin belediye başkanının emriyle öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak bu rapor eksik ve hatalı bulundu. Daha sonraki değerlendirmeler, federal polis ve ordunun da en azından ihmalle olayda rolü olabileceğini, askerlerin gelişmeleri izlediğini ancak müdahale etmediğini ortaya koydu.

Aralarında polis, devlet görevlileri ve kartel liderlerinin bulunduğu çok sayıda kişi tutuklansa da olay tam anlamıyla aydınlatılamadı, kesin bir sorumlu ortaya çıkarılamadı.

Ayotzinapa olayı, Meksika’da insan hakları ihlalleri ve devlet içindeki yolsuzluklara karşı ulusal ve uluslararası öfkeye yol açtı. Her yıl düzenlenen gösterilerde adalet talebi yineleniyor. 2022’de hükümetin kurduğu hakikat komisyonu, öğrencilerin kayboluşunu resmen “devlet suçu” olarak tanımladı. Buna rağmen aileler hâlâ şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda sonuç alamadı. Eylül 2025’te bile orduya ait üslere yönelik protesto saldırıları yaşandı.

Olayın sebebi hâlâ tartışmalı. Bazı iddialar, öğrencilerin kartellere haraç ödemeyi reddettiği için hedef alındığını, bazıları ise rakip çetelerle karıştırıldıklarını öne sürüyor. Kartel ve polis arasındaki mesaj trafiği, olayın bir tür paranoya ve bölge hâkimiyeti kavgası sonucu gerçekleştiğini gösteriyor.

Ayotzinapa dosyası, Meksika’nın organize suçla, yolsuzlukla ve cezasızlıkla verdiği mücadelenin en trajik sembollerinden biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

