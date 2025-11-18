İngiltere’nin Birmingham şehrinde 13 aylık Sam Anwar Alshameri, evde kapağı açık halde bulduğu bir lavabo açıcıyı içmesi üzerine kalp krizi geçirdi ve dilinin yarısını kaybetti. İki ay boyunca yoğun bakımda kalan talihsiz bebeğin ailesi, Almanya veya Türkiye’de yapılacak özel bir operasyon için yardım toplamaya çalışıyor.

İngiltere’nin Birmingham şehrinde 13 aylıkken evde bulduğu lavabo açıcıyı içen Sam Anwar Alshameri, dakikalar içinde kalp krizi geçirdi. Annesi durumu fark etmesi üzerine hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından bebeği hastaneye kaldırdı.

AĞZINDA VE DİLİNDE BÜYÜK YARALAR VAR

Ağzında ve dilinde ağır yaralar bulunan çocuk iki ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Şu anda ne konuşabiliyor, ne de yeteri miktarda yemek yiyebiliyor. Sadece küçük bir ağız aralığından şırıngayla beslenebiliyor.

Olayın ardından konuşan babası, Sam’in acil rekonstrüktif ameliyat için sırada beklediğini ancak kesin bir tarihi olmadığını söyledi. NHS, işlemin mümkün olabileceğini söylese de aile, Almanya veya Türkiye’de uzman doktorlara başvurmaya hazırlanıyor. Baba Nadeen Alshameri, GoFundMe üzerinden yardım toplamaya çalıştıklarını söyleyerek, “Oğlum için elimden geleni yapmak istiyorum, ama tek başıma yetişemiyorum.” dedi.

AİLE ÇARESİZCE YARDIM BEKLİYOR

Alshameri ailesi, ev kirası ve temel ihtiyaçlarla mücadele ederken, oğullarının tedavisi için destek bekliyor. Baba, “Oğlum benim bebeğim. Onun iyi olmasını istiyorum” diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı.

