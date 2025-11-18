Dünyanın en büyük internet altyapı şirketlerinden Cloudflare’da küresel çapta bir kesinti meydana geldi. Elon Musk'ın X platformundan ABD Başkanı Trump'ın Truth Social platformuna, birçok uygulamada erişim sıkıntıları yaşandı. Cloudflare olayın hemen ardından hisse kaybına uğrarken, şirket sözcüsünden krize yönelik açıklama geldi.

İnternet altyapı şirketi Cloudflare, yaşadığı bir kesinti nedeniyle dünya genelinde birçok büyük web sitesinin çevrimdışı kalmasına yol açtı.

E-ticaret platformu Shopify, iş arama motoru Indeed, Anthropic’in Claude sohbet botu, ABD Başkanı Trump’ın Truth Social platformu ve Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in, kullanıcı raporlarına göre Cloudflare kaynaklı sorunlardan etkilendiği görüldü.

Cloudflare neden çöktü? Birçok internet sitesine erişilemiyor

Sorunlardan etkilenenler arasında Downdetector da vardı; bazı kullanıcılar siteye erişemedi. NJ Transit, bazı dijital hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların "bir tedarikçi" kaynaklı olduğunu bildirdi.

CLOUDFLARE NEDEN ÇÖKTÜ? ŞİRKET SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

OpenAI’nin durum sayfası, ChatGPT ve Sora kısa video uygulamasının "üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kaynaklı bir sorun" nedeniyle sıkıntılar yaşadığını gösterdi.

CNBC'den edinilen bilgilere göre Cloudflare sözcüsü, şirketin sabah 06.20 civarında hizmetlerinden birine yönelik "olağandışı trafik artışı" gözlemlediğini ve bunun ağları üzerinden geçen bazı trafikte hatalara neden olduğunu açıkladı.

Sözcü ayrıca, "Olağandışı trafik artışının nedenini henüz bilmiyoruz. Tüm ekip olarak hatasız trafik akışını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Şirket, durum sayfasına saat eklediği güncellemede bir çözüm üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Cloudflare yazılımları dünya genelinde çok sayıda şirket tarafından kullanılıyor; şirket, web trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sini yönetmeye ve güvenli hale getirmeye yardımcı oluyor. Verdiği hizmetler arasında, kötü niyetli aktörlerin bir siteyi aşırı trafik isteğiyle çökertmeye çalıştığı dağıtık hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı koruma da bulunuyor.

CLOUDFLARE HİSSE KAYBETTİ

Cloudflare hisseleri yüzde 3’ten fazla değer kaybetti.

Bu sorun, Amazon Web Services’in birçok çevrimiçi hizmeti devre dışı bırakan bir günlük kesinti meydana gelmesinin ve Microsoft’un Azure bulut hizmetleri ile 365 servislerinde yaşanan küresel kesintinin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden ortaya çıktı.

Temmuz 2024’te ise siber güvenlik firması CrowdStrike’ın hatalı bir yazılım güncellemesi, uçuşların durmasına, finansal hizmetlerin etkilenmesine ve hastanelerde prosedürlerin ertelenmesine yol açan geniş çaplı bir kesinti meydana gelmişti.

BATIKAN ALTAŞ

