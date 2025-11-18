Dünyanın en büyük internet altyapı şirketlerinden Cloudflare’da meydana gelen teknik arıza, X başta olmak üzere çok sayıda siteye küresel ölçekte erişim sorunlara neden oldu. Kullanıcıların karşısına çıkan “challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” uyarısı da gündem olurken kesintinin nedenine ilişkin ilk açıklamalar yayınlandı.

18 Kasım 2025 Salı günü, küresel internet trafiğinde ciddi bir kesinti yaşandı ve milyonlarca kullanıcı farklı platformlara erişimde sorunla karşılaştı. Yapılan ilk tespitler, problemin Cloudflare’ın ağında oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığını ortaya koydu. Erişim sorunlarının büyümesiyle birlikte “Cloudflare çöktü mü?” ve “Challenges Cloudflare engellemesini kaldırın ne anlama geliyor?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başladı.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ?

Cloudflare, bugün dünya genelinde çok sayıda servisi etkileyen geniş kapsamlı bir arıza yaşadı. Bu kesinti nedeniyle X (eski adıyla Twitter), Letterboxd ve Cloudflare altyapısını kullanan pek çok siteye erişim ya tamamen durdu ya da ciddi şekilde yavaşladı. Kullanıcılar sayfalara girmeye çalıştığında sunucunun cevap vermediğini belirten hata mesajlarıyla karşılaştı.

Şirket, resmi sistem durumu sayfasında küresel çapta bir sorun yaşandığını doğruladı ve ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığını duyurdu. Kesintinin nedeniyle ilgili ayrıntılı teknik açıklama henüz yapılmamış olsa da sorunun, Cloudflare’ın global ağ yönlendirme katmanındaki bir arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Cloudflare çöktü mü, nedir? Challenges cloudflare engellemesini kaldırın anlamı

CHALLENGES CLOUDFLARE ENGELLEMESİNİ KALDIRIN NE DEMEK, NASIL KALDIRILIR?

Cloudflare'de yaşanan teknik arıza nedeniyle kullanıcılar karşılaştıkları “challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın” mesajını araştırıyor. Normal şartlarda Cloudflare’ın güvenlik filtresine takıldığınızı gösteren bir uyarıdır. Cloudflare, siteleri bot saldırılarından korumak için kimi zaman kullanıcıya ek doğrulama yapmak ister. Bu sırada tarayıcının, “challenges” adı verilen güvenlik sayfasına erişmesi gerekir.

Ancak bazı durumlarda bu sayfa ağ tarafından engellenmiş olabilir. VPN, reklam engelleyici, kurumsal ağ filtreleri ya da güvenlik duvarları challenges.cloudflare.com adresine erişimi kesiyorsa doğrulama işlemi gerçekleşmez ve ekrana bu uyarı düşer.

Tarayıcı önbelleğini temizlemek,

VPN veya proxy’i kapatmak,

Reklam engelleyici eklentileri devre dışı bırakmak,

Kurumsal ağ kullanılıyorsa sistem yöneticisiyle görüşmek gerekir.

Bu engelleme kaldırıldığında, site normal şekilde açılabilir.

CLOUDFLARE NEDİR?

Cloudflare, dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin güvenlik, hız ve erişilebilirlik altyapısını sağlayan büyük ölçekli bir teknoloji şirketidir. CDN (içerik dağıtım ağı), DDoS koruması, DNS yönetimi ve güvenlik duvarı gibi hizmetleriyle tanınır. Temelde kullanıcıyı, ulaştığı sitenin sunucusuna en hızlı ve güvenli şekilde yönlendiren bir katman görevi görür.

Şirket 2009’da kuruldu ve bugün San Francisco merkezli olarak küresel bir ağ işletiyor. İnternet trafiğinin önemli bir kısmı Cloudflare üzerinden geçtiği için, yaşanan her teknik sorun çok sayıda siteyi aynı anda etkileyebiliyor.

