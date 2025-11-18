18 Kasım 2025 Salı günü, Twitter (X) platformunda erişim sorunları yaşanıp yaşanmadığı, paylaşılam son 24 saatlik kullanıcı rapor grafiğiyle belli oldu. Bu kapsamda grafikte, normal rapor sayısının çok üzerinde bir artış görülmektedir.

X kullanıcıları, öğleden sonra platforma erişimde ve akış yenilemede sorun yaşadı. Yayınlanan son 24 saatlik kesinti rapor grafiğinde, platformdaki kullanıcı şikayetlerinin, normal seviyeyi aşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Bu sıçrama üzerine birçok kullanıcı X'in çöküp çökmediğini merak etmeye başladı.

Son dakika Twitter (X) çöktü mü, erişim sorunu var mı? İşte son 24 saat bilgisi...

SON DAKİKA TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

18 Kasım Salı günü itibarıyla pek çok platformda sorun meydana geliyor. Son saatlerde X'te ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor.

Son dakika Twitter (X) çöktü mü, erişim sorunu var mı? İşte son 24 saat bilgisi...

X'in çöktüğüne dair herhangi bir resmi açIklama yapılmadı. Sorunun barındırma servislerinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimiz revize edilecektir.

Son dakika Twitter (X) çöktü mü, erişim sorunu var mı? İşte son 24 saat bilgisi...

18 KASIM TWİTTER ERİŞİM SORUNU

X (Twitter), kullanıcıların bildirdiği erişim sorunlarında yaşanan ani artış nedeniyle kesinti yaşanmaktadır. Gün boyunca düşük seviyelerde seyreden şikâyet sayısı, son saatlerde bir anda yükselerek normal seyrin çok üzerine çıktı.

Kullanıcılar X’e erişimde güçlük yaşadıklarını belirtirken, şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yapılan açıklamada "Cloudflare, birden fazla müşteriyi etkileyebilecek bir sorunu fark etmiş ve araştırmaktadır. Daha fazla bilgi elde edildikçe ayrıntılar paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası