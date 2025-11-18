Televizyon ekranları, her gün olduğu gibi 18 Kasım 2025 Salı akşamı da birbirinden farklı dizilerin yeni bölümü ekrana gelecek. Haftanın ikinci gününde reyting yarışı kızışırken, hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte 18 Kasım 2025 Salı TV yayın akışı...

Kanal D, TV8, NOW TV, Star, TRT 1 ya da ATV gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bu akşam bir çok yapım izleyicileriyle buluşacak.

Rekabet zirveye çıktı! Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 18 Kasım TV yayın akışı

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Gurbetçi Şaban, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, SHOW TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri Karadeniz, TV8'de MasterChef Türkiye ve NOW TV'de Kıskanmak ekrana gelecek. Ayrıca bu akşam 22.45'de TV8'de İspanya - Türkiye maçı olacak.

18 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gurbetçi Şaban

21:45 - Gurbetçi Şaban

23:45 - Zehirli Köpek Balığı

01:45 - Zehirli Köpek Balığı

03:00 - Siyah Beyaz Aşk

03:45 - Üç Kız Kardeş

18 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Taşacak Bu Deniz

03:10 - Yerli Dizi

18 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bahar

00:15 - Veliaht

02:45 - Kızılcık Şerbeti

18 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Kral Kaybederse

00:15 - Sahipsizler

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

18 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gözleri Karadeniz

00:20 - Kuruluş Orhan

03:00 - Kardeşlerim

18 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:45 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

22:45 - İspanya - Türkiye / Canlı

01:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

18 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak

23:30 - Halef: Köklerin Çağrısı

02:00 - Ben Leman

04:15 - İnadına Aşk

05:00 - Kefaret

06:00 – Karagül

