Rekabet zirveye çıktı! Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 18 Kasım TV yayın akışı
Televizyon ekranları, her gün olduğu gibi 18 Kasım 2025 Salı akşamı da birbirinden farklı dizilerin yeni bölümü ekrana gelecek. Haftanın ikinci gününde reyting yarışı kızışırken, hangi kanalda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte 18 Kasım 2025 Salı TV yayın akışı...
Kanal D, TV8, NOW TV, Star, TRT 1 ya da ATV gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bu akşam bir çok yapım izleyicileriyle buluşacak.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Gurbetçi Şaban, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, SHOW TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Gözleri Karadeniz, TV8'de MasterChef Türkiye ve NOW TV'de Kıskanmak ekrana gelecek. Ayrıca bu akşam 22.45'de TV8'de İspanya - Türkiye maçı olacak.
18 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gurbetçi Şaban
21:45 - Gurbetçi Şaban
23:45 - Zehirli Köpek Balığı
01:45 - Zehirli Köpek Balığı
03:00 - Siyah Beyaz Aşk
03:45 - Üç Kız Kardeş
18 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Taşacak Bu Deniz
03:10 - Yerli Dizi
18 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Bahar
00:15 - Veliaht
02:45 - Kızılcık Şerbeti
18 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Kral Kaybederse
00:15 - Sahipsizler
03:00 - Yüksek Sosyete
04:30 - Hanım Köylü
06:00 - Söz
18 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gözleri Karadeniz
00:20 - Kuruluş Orhan
03:00 - Kardeşlerim
18 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:45 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
22:45 - İspanya - Türkiye / Canlı
01:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
18 KASIM NOW YAYIN AKIŞI
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kıskanmak
23:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
02:00 - Ben Leman
04:15 - İnadına Aşk
05:00 - Kefaret
06:00 – Karagül