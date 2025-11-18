18 kasım 2025 Salı günü, Cloudflara'de yaşanan sorunlar, dünya genelinde bu altyapıyı kullanan çok sayıda uygulamaya erişim sorununa yol açtı. Bu kapsamda "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu gündeme damga vurdu.

YouTube kullanıcıları bugün (18 Kasım), uygulamaya giriş yaparken ve akışlarını yenilerken birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca kullanıcı "YouTube çöktü mü, neden açılmıyor?" gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.

18 Kasım 2025 Salı günü Youtube'da erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'deki kullanıcılar Downdedector'de hata raporlamaya başladı.

Son 24 saatlik YouTube kesinti raporlarını gösteren Downdedector'de, özellikle sabah 03:00 ile 05:00 saatleri arasında kullanıcı raporlarının normal seviyenin çok üzerine çıktı. Platformun bu saatlerde ciddi bir aksaklık yaşadığını ortaya koyarken, rapor sayılarının öğleden sonra normale dönmesi an itibarıyla büyük bir çökme sorununun kalmadığı anlamına gelmektedir.

Son saatlerde YouTube'da ciddi bir erişim sorunu olmadığı ancak zaman zaman kesintilerin yaşandığı raporlanmıştır.

