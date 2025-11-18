Kylian Mbappe ve Paris Saint-Germain arasındaki dava dün Paris İş Mahkemesi'nde görüldü. Taraflar birbirinden milyonlarca euroluk tazminat talep ediyor. Taraflardan birinin istenen tazminatı alması durumunda emsal bir karar ortaya çıkacak.

Real Madrid’in 26 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, eski kulübünden 263 milyon euro tazminat talep ederken, PSG ise “sebep olduğu zararlar” nedeniyle eski oyuncusundan 440 milyon euro istiyor.

BEDELSİZ AYRILMIŞTI

2017-2024 yılları arasında PSG’nin formasını giyen ve Paris ekibinde yıldızlaşan Kylian Mbappe, 2024/25 sezonunun başında ise transfer bedeli olmadan Real Madrid’e transfer olmuştu. O dönemki piyasa değeri 180 milyon euro olan oyuncunun kulübe bonservis kazandırmadan ayrılışı futbol dünyasında büyük bir etkiye sebep olmuş ve Mbappe’yle kulübü arasındaki halihazırda kötü durumdaki olan bağları tamamen kopmuştu. Dün, tarafların uzun süredir beklediği dava, Paris İş Mahkemesi’nde görüldü.

Kylian Mbappe

YÜZ MİLYONLARCA EURO İSTİYORLAR

İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu davada, Kylian Mbappe eski kulübünden 263 milyon euro talep ederken, PSG ise eski oyuncusunun 440 milyon euroluk bir tazminat ödemesini istedi. Mahkeme kararını henüz açıklamadı.

OLAYLARIN BAŞLANGICI TEMMUZ 2023

İki taraf arasındaki davaya konu olaylar Temmuz 2023’te başlarken, o dönem Fransız devinden ayrılmak isteyen Kylian Mbappe ve kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin, oyuncunun bedelsiz ayrılığına karşılık sözleşmesindeki 55 milyon euroluk bonuslardan feragat ettiği bir anlaşma imzaladığı iddia ediliyor. Kulüp, bu anlaşmanın hem oyuncunun hem de kendisinin bazı alacaklarından feragat ettiği anlamına geldiğini iddia etse de Kylian Mbappe tarafı buna katılmıyor. Davada, Mbappe’nin talep ettiği 263 milyon euroluk tazminatı da oyuncunun iddia ettiği alacakları ve eski kulübünden gördüğü “muamele” oluşturuyor. PSG kulübü, oyuncunun taciz ve baskı iddialarını kesin bir dille reddederken, Mbappe’nin kulüpte geçirdiği 7 yılda ekstrem olaylardan faydalandığını belirtiyor.

Kylian Mbappe

300 MİLYON EUROYA AL HİLAL' GİTMEMİŞ

PSG tarafının ise davada başka argümanları da bulunmakta. Kulüp, oyuncunun kendisini 300 milyon euro ile tarihin en pahalı futbolcusu yapacak Al Hilal transferini bozduğu ve Mbappe’nin Temmuz 2022 – Haziran 2023 tarihleri arasında sözleşme uzatmama kararını gizleyerek sadakatsiz davrandığını iddia ediyor. Paris ekibi, “sebep olduğu zararlar” nedeniyle eski futbolcusundan 240 milyon euroluk bir tazminat talep ediyor.

FRANSA FUTBOL FEDERASYONU OYUNCUYU HAKLI BULMUŞTU

İki taraf arasındaki anlaşmazlık ilk olarak Fransa Futbol Federasyonu’na gidilmiş ve federasyon, PSG’nin eski oyuncusuna bahsi geçen 55 milyon euroluk ödemeyi yapmasına karar vermişti. Paris ekibi de alınan karara itiraz etmiş ve olay Paris İş Mahkemesi’ne taşınmıştı. Olayların ciddileşmesiyle birlikte iki tarafın söylemleri de sertleşti ve günün sonunda birbirlerinden yüz milyonlarca euroluk tazminatlar talep ettiler.

Kylian Mbappe

KARAR HENÜZ ÇIKMADI

Dün gerçekleşen duruşmada bir karara varılamazken, mahkemenin konuyla ilgili nihai kararını 16 Aralık’ta açıklaması bekleniyor. Davanın, taraflardan birinin istediği tazminatı alması durumunda bir emsal karar olacağı düşünülüyor.

ERENAY KOÇKAN

