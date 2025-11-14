Fransa, 2026 Dünya Kupası biletini aldı: Mbappe'den 4'üncü dalya geldi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 9'uncu hafta heyecanı; D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden Fransa, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Karşılaşmada 2 defa fileleri havalandıran Kylian Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.
- Fransa, Kylian Mbappe'nin iki golüyle Ukrayna'yı 4-0 yendi.
- Mbappe, kariyerinde 400. golünü kaydetti.
- İrlanda Cumhuriyeti, Portekiz'i 2-0 yendi. Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.
Fransa, Avrupa Elemeleri D Grubu mücadelesinde Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek, liderliği garantiledi ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı. Rakip fileleri iki defa havalandıran Real Madrid'in yıldızı Mbappe, kariyerinde 400 golü kaydetti.
RONALDO'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİNDE BİR İLK
İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59'uncu dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226'ncı defa forma giydiği milli takım kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'DEN TOPLU SONUÇLAR
D Grubu
Azerbaycan-İzlanda: 0-2
Fransa-Ukrayna: 4-0
F Grubu
Ermenistan-Macaristan: 0-1
İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0
I Grubu
Norveç-Estonya: 4-1
Moldova-İtalya: 0-2
K Grubu
Andorra-Arnavutluk: 0-1
İngiltere-Sırbistan: 2-0