2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 9'uncu hafta heyecanı; D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden Fransa, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Karşılaşmada 2 defa fileleri havalandıran Kylian Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

Fransa, Avrupa Elemeleri D Grubu mücadelesinde Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek, liderliği garantiledi ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı. Rakip fileleri iki defa havalandıran Real Madrid'in yıldızı Mbappe, kariyerinde 400 golü kaydetti.

RONALDO'NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİNDE BİR İLK

İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59'uncu dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226'ncı defa forma giydiği milli takım kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'DEN TOPLU SONUÇLAR

D Grubu

Azerbaycan-İzlanda: 0-2

Fransa-Ukrayna: 4-0

F Grubu

Ermenistan-Macaristan: 0-1

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0

I Grubu

Norveç-Estonya: 4-1

Moldova-İtalya: 0-2

K Grubu

Andorra-Arnavutluk: 0-1

İngiltere-Sırbistan: 2-0

