Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen şahıs, "14 yaşında istismara uğramış kız çocuğu babasıyım. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Kayseri'de kızının erkek arkadaşı 17 yaşındaki O.C.G.'yi öldüren Ş.A., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.A. ile öldürülen O.C.G.'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ‘çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kızının arkadaşını öldüren babadan mahkemeye damga vuran sözler: İstismara uğramış...

"İSTİSMARA UĞRAMIŞ BİR ÇOCUĞUN BABASIYIM"

Sanık Ş.A. savunmasında, "14 yaşında istismara uğramış kız çocuğu babasıyım. Olay nedeniyle pişmanım. Kasten öldürmedim, kazara oldu. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası