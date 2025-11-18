A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşıyor. Kritik karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın ilk 11'leri de taraftarın radarındayken İspanya Türkiye maç yayın bilgileri netleşti.

Türkiye’nin E Grubu’ndaki son mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak. Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başlarken, maçın yayın bilgileri ve izleme platformları sporseverlerin gündeminde. Hem TV üzerinden hem de dijital platformlardan canlı takip etmek isteyen futbolseverler, şifresiz yayın seçeneklerini araştırıyor.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın İspanya ile oynayacağı kritik karşılaşma, Türkiye’de TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. TV8’in karşılaşmayı ücretsiz yayın akışına alması nedeniyle maç geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Exxen kullanıcıları ise platform üzerinden maçı HD olarak takip edebilecek.

Mücadele, Avrupa Elemeleri yayın hakları gereği Türkiye’de sadece bu iki yayın kuruluşu tarafından aktarılıyor. TV8’in karşılaşmayı yayınlaması, özellikle televizyon üzerinden şifresiz izlemek isteyen sporseverler için büyük kolaylık sağlıyor.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TV8 ekranlarında tamamen şifresiz olarak yayınlanacak. Uydu, kablo ve dijital platformlarda TV8’e ulaşabilen tüm kullanıcılar maçı ücretsiz izleyebilecek. Televizyonu olmayan veya mobil cihaz üzerinden izlemek isteyenler ise TV8’in resmi canlı yayın sayfasını tercih edebiliyor.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler TV8’in canlı yayın sayfası üzerinden erişim sağlayabiliyor. D-Smart, Digiturk, Tivibu ve Kablo TV gibi platformlarda TV8 her abonelik paketinde bulunuyor. Ayrıca Türksat 4A üzerinden manuel frekans ayarıyla TV8’e ulaşmak mümkün.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya–Türkiye mücadelesi, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun son maçı olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Türkiye, Bulgaristan karşısında aldığı sonuçla play-off biletini garantilemiş durumda. İspanya ise grupta tüm maçlarını kazanarak liderliğini koruyor. Milli Takım, bu karşılaşmayla birlikte elemelerdeki son sınavına çıkacak.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Türkiye, İspanya’ya karşı tarihindeki tek galibiyetini 1954 Dünya Kupası Elemeleri’nde 1-0’lık skorla elde etti. İki takımın son buluşması ise 2025 yılında Konya’da oynanmış ve İspanya 6-0 galip gelmişti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde daha dengeli bir oyun planıyla sahada olacaklarını belirtti. İspanya cephesinde ise Luis de la Fuente, rotasyon yapmadan güçlü bir kadroyla sahaya çıkacaklarını söyledi. A Milli Takım’da birçok oyuncu sakatlık ve ceza nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Ahmed Kutucu, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek takıma dahil edildi.

IREM ÖZCAN

