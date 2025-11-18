A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde teknik kadroların tercihleri, eksikler, kart sınırındaki oyuncular ve muhtemel 11’ler netleşmeye başladı. İki takımın gruptaki puan durumu ve maçın önemi nedeniyle karşılaşmanın kadrosu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye, E Grubu’ndaki son maçına İspanya deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşma öncesinde 12 puanla ikinci sırada yer alırken, ev sahibi İspanya oynadığı tüm maçları kazanarak liderlik koltuğunu koruyor.

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

İspanya muhtemel 11'ler: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Ruiz, Ferran Torres, Baena, Oyarzabal.

Türkiye muhtemel 11'ler: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Atakan, Orkun, Arda, Oğuz, Kenan, Barış Alper.

İspanya Türkiye maçı muhtemel 11’ler

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI MAÇ KADROSU

İspanya’nın kadrosunda herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor. Grupta 5 maçta 5 galibiyet alan ve kalesini gole kapatan İspanyol ekibi, geniş rotasyonuna rağmen formda isimlerin çoğunu kadroda tutmayı sürdürüyor. Ev sahibi ekibin kadrosunda Unai Simon, Laporte, Merino, Zubimendi, Ferran Torres ve Oyarzabal dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özellikle son maçlarda hücum hattının yüksek verimliliği, teknik ekibin bu oyunculara güvenini pekiştiriyor.

A Milli Takım’da ise maç kadrosunda çeşitli değişiklikler yapıldı. Sakatlıkları nedeniyle Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı. İsmail Yüksek ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda savunmada Merih ve Çağlar ikilisinin, hücumda Kenan Yıldız ile Barış Alper’in forma giymesi bekleniyor. Maç kafilesine dahil edilen Ahmed Kutucu’nun da karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde tercih edilebileceği ifade ediliyor.

İspanya Türkiye maç kadrosu

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI KART CEZALI OYUNCULAR

A Milli Takım’da bu maç öncesi en önemli eksiklerden biri kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan İsmail Yüksek. Orta sahada önemli rol üstlenen oyuncu, gördüğü kartlar nedeniyle İspanya karşısında sahaya çıkamayacak. Buna ek olarak Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmeleri durumunda mart ayında oynanacak play-off ilk maçında cezalı duruma düşecekleri belirtiliyor.

İspanya cephesinde ise karşılaşma öncesi herhangi bir kart cezalısı bulunmuyor. Kadro tam olarak sahaya çıkmaya hazır durumda.

İspanya Türkiye maçı muhtemel 11’ler belli oldu mu? Maç kadrosu netleşti

İSPANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak ve maç saat 22.45’te başlayacak.

