Konya'da babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Çocuk ifadesinde, darp edilen annesini korumak amaçlı babasını bıçakladığını söyledi.

Dün gece saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta oturan Ahmet Gökçe eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan 16 yaşındaki oğlu S.G. annesini darp etmemesi konusunda uyarıda bulunması üzerine baba Ahmet Gökçe, oğlu ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. Yaralı baba, kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ANNEMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM" DEDİ

Şüpheli çocuk S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlının, olayı darp edilen annesini korumak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖZDE NUR BAYAR

