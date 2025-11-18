İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesi, yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ve çocuklarının ardından günler sonra hayatını kaybeden baba Servet Böcek için ailesinin yanına mezar kazıldı. Görüntüler yürekleri sızlatırken, baba Böcek'in yarın toprağa verileceği bildirildi.

12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi. Baba Servet Böcek de dün gece geç saatlerde yaklaşık 1 hafta süren hayat mücadelesini kaybederek vefat etti.

Bir aile yok oldu! Baba Böcek için de mezar kazıldı

GÖRENLERİN İÇİNİ SIZLATTI

Acı haberinin gelmesinin ardından Baba Böcek için eşi ve çocuklarının yanı başına yeni bir mezar kazıldı. Yan yana görüntülenen mezarlar görenlerin içini sızlattı. Böcek’in otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin bugün aile üyelerine teslim edileceği ve yarın gerçekleştirilecek tören sonrası diğer aileler üyelerinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası