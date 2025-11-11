Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında oynayacak mı, neden yok?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu heyecanı sürerken, İspanya'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Barcelona formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye maçlarında kadroda yer almayacak.

LAMİNE YAMAL TÜRKİYE-İSPANYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) duyurusuna göre, Lamine Yamal hem Gürcistan hem de Türkiye maçlarında forma giyemeyecek. Genç futbolcu, kasık sakatlığı nedeniyle teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrodan çıkarıldı.

İspanyol basını, federasyon doktorlarının Yamal’a 7-10 gün dinlenme tavsiyesi verdiğini bildirdi. Bu nedenle 18 Kasım Salı günü Sevilla’da oynanacak Türkiye maçında sahada olmayacak.

LAMİNE YAMAL SAKAT MI, NEDEN?

Barcelona’nın genç yıldızının kasık bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Federasyonun sağlık kurulu, oyuncunun kas dokusundaki zorlanmanın tekrarladığını ve kısa süreli istirahatin zorunlu olduğunu belirtti.

RFEF’in açıklamasına göre, Yamal sabah saatlerinde yapılan kontrollerin ardından kadrodan çıkarıldı. Doktorların önerisiyle rehabilitasyon sürecine alınan futbolcu, Barcelona kulübünde tedaviye devam edecek.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak. Mücadele canlı yayınla ekrana gelecek.

İSPANYA MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: David Raya, Alex Remiro, Unai Simon

Defans: Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Marc Cucurella, Pedro Porro, Dani Vivian, Dean Huijsen, Pau Cubarsi, Marcos Llorente

Orta saha: Mikel Merino, Fabian Ruiz, Aleix Garcia, Pablo Fornals, Dani Olmo, Martin Zubimendi, Yeremy Pino, Alex Baena, Pablo Barrios, Fermin Lopez

Forvet: Borja Iglesias, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Samu Aghehowa