Kastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı bulundu mu? Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı

Kastamonu Bozkur'ta 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı davasında, ülkeyi yasa boğan bir gelişme yaşandı. 9 gündür Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan oğuldan kötü haber geldi.

5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni Köseali köyü yakınlarında bir göl kenarında bulundu. Drone'lar tarafından tespit edilen cansız bedenin ardından gözler Huriye Helvacı'ya çevrildi. İşte son dakika güncel gelişmeler...

KASTAMONU'DA KAYBOLAN HURİYE HELVACI BULUNDU MU?

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da kaybolan anne Huriye Helvacı henüz bulunamamıştır. Günlerdir devam eden arama çalışmalarının ardından 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılırken, 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı'dan hâlâ haber alınamadı.

Jandarma ile arama kurtarma ekipleri, Huriye Helvacı'ya ulaşabilmek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.