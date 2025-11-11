Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı bulundu mu? Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı

- Güncelleme:
Türkiye'nin günlerdir soluksuz takip ettiği Kastamonu Bozkurt'taki kayıp olayı, üzücü bir haberle sonuçlandı. 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'dan günlerdir haber alınamıyordu.11 Kasım 2025 Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gerçekler açıklığa kavuştu. 9 gündür kayıp olan Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılırken "Huriye Helvacı bulundu mu" sorusuna cevap aranıyor.

Kastamonu Bozkur'ta 2 Kasım'dan bu yana kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı davasında, ülkeyi yasa boğan bir gelişme yaşandı. 9 gündür Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan oğuldan kötü haber geldi.

5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni Köseali köyü yakınlarında bir göl kenarında bulundu. Drone'lar tarafından tespit edilen cansız bedenin  ardından gözler Huriye Helvacı'ya çevrildi. İşte son dakika güncel gelişmeler...

KASTAMONU'DA KAYBOLAN HURİYE HELVACI BULUNDU MU?

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da kaybolan anne Huriye Helvacı henüz bulunamamıştır. Günlerdir devam eden arama çalışmalarının ardından 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılırken, 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı'dan hâlâ haber alınamadı.

Jandarma ile arama kurtarma ekipleri, Huriye Helvacı'ya ulaşabilmek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

