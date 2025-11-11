Eski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para

Kırşehirspor'un eski başkanıBerat Bıçakçı, 2'nci Lig'de mücadele ettikleri2004-2005 sezonundayaşadığı 'şike'olayını yıllar sonra anlattı.

"KABUL ED İ LEB İ L İ R YANI YOKTU"

Almanya'da oğlunun düğünü için bulunduğu sırada iki kişiyle görüştüğünü belirten Bıçakçı, "Tanımadığım iki kişi yanıma geldi. Kırşehirspor'un başkanı olduğumu biliyorlardı. Bana yapılan teklif gerçekten abesti ve kabul edilebilir yanı yoktu" dedi.

Berat Bıçakçı

" Ç OK Y Ü KSEK RAKAM TEKL İ F ETT İ LER"

O dönem Türkiye'de henüz bahis sisteminin bulunmadığını hatırlatan Bıçakçı, "O zamanlar Kırşehirspor iyi gidiyordu, zirveye oynuyorduk. Bana, kendi maçımız da dahil olmak üzere liglerde sonuçları bildirecek yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek bir rakam teklif ettiler. Ancak ben teklifi kesin bir şekilde reddettim" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR MASUM"

Türk futbolunda son günlerde gündemden düşmeyen bahis ve şike iddialarına değinen Berat Bıçakçı, "Ben futbolcuların masum olduğuna inanıyorum. Bu tür olaylar daha çok organize şebekelerin işi. O dönemlerde de bu konulardan dolayı bazı kişiler, hatta eski milli futbolcular dahi cezaevinde yatmıştı. Yaşananların Türkiye ayağı mutlaka vardır" sözlerini sarf etti.