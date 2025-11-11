Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para

Eski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eski kulüp başkanının &#039;şike&#039; iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para
Spor Haberleri

Kırşehirspor Kulübü'nün eski başkanı Berat Bıçakçı, 2'nci Lig C Grubu'nda mücadele ettikleri 2004-2005 sezonunda, Almanya'da iki kişi tarafından kendisine şike teklifi yapıldığını söyledi. Bıçakçı, "Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek rakam söylediler" dedi.

Kırşehirspor'un eski başkanıBerat Bıçakçı, 2'nci Lig'de mücadele ettikleri2004-2005 sezonundayaşadığı 'şike'olayını yıllar sonra anlattı.

"KABUL EDİLEBİLİR YANI YOKTU"

Almanya'da oğlunun düğünü için bulunduğu sırada iki kişiyle görüştüğünü belirten Bıçakçı, "Tanımadığım iki kişi yanıma geldi. Kırşehirspor'un başkanı olduğumu biliyorlardı. Bana yapılan teklif gerçekten abesti ve kabul edilebilir yanı yoktu" dedi.

Eski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para - 1. Resim
Berat Bıçakçı

"ÇOK YÜKSEK RAKAM TEKLİF ETTİLER"

O dönem Türkiye'de henüz bahis sisteminin bulunmadığını hatırlatan Bıçakçı, "O zamanlar Kırşehirspor iyi gidiyordu, zirveye oynuyorduk. Bana, kendi maçımız da dahil olmak üzere liglerde sonuçları bildirecek yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek bir rakam teklif ettiler. Ancak ben teklifi kesin bir şekilde reddettim" ifadelerini kullandı.

Eski kulüp başkanının 'şike' iddiası gündem oldu: Yüzde 100 garanti maçlar için çok yüksek para - 2. Resim

"FUTBOLCULAR MASUM"

Türk futbolunda son günlerde gündemden düşmeyen bahis ve şike iddialarına değinen Berat Bıçakçı, "Ben futbolcuların masum olduğuna inanıyorum. Bu tür olaylar daha çok organize şebekelerin işi. O dönemlerde de bu konulardan dolayı bazı kişiler, hatta eski milli futbolcular dahi cezaevinde yatmıştı. Yaşananların Türkiye ayağı mutlaka vardır" sözlerini sarf etti.

