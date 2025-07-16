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UEFA'dan şike kararı! O takıma 10 yıl men cezası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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UEFA&#039;dan şike kararı! O takıma 10 yıl men cezası
Şike, UEFA Konferans Ligi, Men Cezası, Para Cezası, FIFA, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA, 2023'te Alashkert ile oynanan maçlarda şike yaptığı gerekçesiyle Karadağ ekibi Arsenal Tivat’ı Avrupa kupalarından 10 yıl men etti. Kulübe 500 bin euro para cezası da verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan temsilcisi Alashkert ile Temmuz 2023'te oynanan UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu müsabakalarında şike yaptığı tespit edilen Arsenal Tivat, Avrupa kupalarından 10 yıl men cezası aldı.

UEFA'dan şike kararı! O takıma 10 yıl men cezası - 1. Resim

Arsenal Tivat'ta savunma oyuncusu Nikola Celebic ve sportif direktör Ranko Krgovic, aynı gerekçeyle ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

Takımın futbolcularından Cetko Manojlovic, Dusan Puletic ve Radule Zivkovic ise futboldan 10'ar yıl men edildi.

UEFA'dan şike kararı! O takıma 10 yıl men cezası - 2. Resim

Ayrıca kulübe 500 bin avro para cezası veren UEFA, 2034-2035 sezonu sonuna kadar sürecek men kararlarının uzatılması için FIFA'ya başvuracak.

Söz konusu cezaya sebep olan 2023-2024 sezonundaki UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk maçında Alashkert ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal Tivat, evinde oynadığı rövanşta ise rakibine 6-1 yenilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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