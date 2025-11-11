Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > ABD’de yardım uçağı gölete çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Florida eyaletinde yardım ekibini taşıyan küçük uçak, gölete düşerek 2 kişiye mezar oldu.

ABD’de meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Jamaika’ya kasırga yardım malzemesi taşımak üzere havalanan küçük pervaneli uçak, Florida eyaletine bağlı Coral Springs’te bir gölete düştü. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de yardım uçağı gölete çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

DAKİKALAR İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞILDI

Coral Springs-Parkland İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mike Moser, kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçağa ait ihbarın gelmesiyle ekiplerin birkaç dakika içinde olay yerine ulaştığını söyledi.

Moser, uçakta bulunan kişilere dair kimlik bilgilerini paylaşmadı.

NEDEN DÜŞÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri, uçağın düşme nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. İlk incelemelerde teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor.

FLORİDA'DA HAVA TRAFİĞİ ALARMDA

Florida’da son haftalarda kasırga yardımları nedeniyle artan uçuş trafiği dikkat çekiyor. Yetkililer, bölgedeki küçük hava araçları için ek güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

