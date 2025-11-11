ABD’de yardım uçağı gölete çakıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’de meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Jamaika’ya kasırga yardım malzemesi taşımak üzere havalanan küçük pervaneli uçak, Florida eyaletine bağlı Coral Springs’te bir gölete düştü. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

DAKİKALAR İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞILDI

Coral Springs-Parkland İtfaiye Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mike Moser, kalkıştan kısa bir süre sonra düşen uçağa ait ihbarın gelmesiyle ekiplerin birkaç dakika içinde olay yerine ulaştığını söyledi.

Moser, uçakta bulunan kişilere dair kimlik bilgilerini paylaşmadı.

NEDEN DÜŞÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ekipleri, uçağın düşme nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. İlk incelemelerde teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor.

FLORİDA'DA HAVA TRAFİĞİ ALARMDA

Florida’da son haftalarda kasırga yardımları nedeniyle artan uçuş trafiği dikkat çekiyor. Yetkililer, bölgedeki küçük hava araçları için ek güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.