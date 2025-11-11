Pakistan'da korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ilçe mahkemeleri yakınlarında meydana gelen patlama kenti alarma geçirdi. Bir araç alev aldı, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Pakistan'ın başkent İslamabad’daki İlçe Adliye Kompleksi yakınlarında sabah saatlerinde güçlü bir patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre en az 6 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
