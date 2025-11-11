Pakistan'da korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın başkent İslamabad’daki İlçe Adliye Kompleksi yakınlarında sabah saatlerinde güçlü bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre en az 6 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...