Ülke savaş alanına döndü! Bangladeş’te 11 noktada patlama!

Bangladeş’in başkenti Dakka’da gece boyunca art arda meydana gelen patlamalar şehirde paniğe yol açtı.

Daily Star gazetesinin aktardığına göre, toplu taşıma araçları ve dini kurumların da aralarında bulunduğu 11 farklı noktaya el yapımı bombalar atıldı.

Kentteki saldırılar sabahın erken saatlerinde başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Dakka sokaklarında patlamaların ardından yoğun duman yükseldi.

İLK HEDEF: GRAMEEN BANK GENEL MERKEZİ

İlk patlama, Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus’un kurucusu olduğu Grameen Bank genel merkezi önünde gerçekleşti.

Polis, motosikletli iki kişinin binaya el yapımı bomba attığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

3 OTOBÜS ATEŞE VERİLDİ

Saldırıların sadece bombalarla sınırlı kalmadığı, 3 toplu taşıma otobüsünün de kundaklandığı bildirildi.

Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınsa da, şehir merkezinde ulaşım geçici olarak durduruldu.

GÜVENLİK ALARMI: KAMU BİNALARINA TOPLANMAK YASAKLANDI

Patlamaların ardından Dakka’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kamu kurumlarının çevresinde toplanmak yasaklandı, askeri birlikler kritik noktalara konuşlandırıldı.

Yetkililer, saldırılardan sorumlu kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

CAN KAYBI YOK, ENDİŞE BÜYÜK

Patlamalarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Ancak olaylar ülke genelinde yüksek güvenlik alarmı verilmesine yol açtı.

Bangladeş basını, saldırıların “organize ve eş zamanlı” biçimde planlandığını yazdı.