Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ülke savaş alanına döndü! Bangladeş’te 11 noktada patlama!

Ülke savaş alanına döndü! Bangladeş’te 11 noktada patlama!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ülke savaş alanına döndü! Bangladeş’te 11 noktada patlama!
Bangladeş, Dakka, Patlama, Bomba, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bangladeş’in başkenti Dakka'da 11 farklı noktada el yapımı bombalar infilak ederken, şehir bir anda savaş alanına döndü.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da gece boyunca art arda meydana gelen patlamalar şehirde paniğe yol açtı.

Daily Star gazetesinin aktardığına göre, toplu taşıma araçları ve dini kurumların da aralarında bulunduğu 11 farklı noktaya el yapımı bombalar atıldı.

Kentteki saldırılar sabahın erken saatlerinde başladı ve gece geç saatlere kadar devam etti. Dakka sokaklarında patlamaların ardından yoğun duman yükseldi.

İLK HEDEF: GRAMEEN BANK GENEL MERKEZİ

İlk patlama, Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus’un kurucusu olduğu Grameen Bank genel merkezi önünde gerçekleşti.

Polis, motosikletli iki kişinin binaya el yapımı bomba attığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

Ülke savaş alanına döndü! Bangladeş’te 11 noktada patlama! - 1. Resim

3 OTOBÜS ATEŞE VERİLDİ

Saldırıların sadece bombalarla sınırlı kalmadığı, 3 toplu taşıma otobüsünün de kundaklandığı bildirildi.

Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınsa da, şehir merkezinde ulaşım geçici olarak durduruldu.

GÜVENLİK ALARMI: KAMU BİNALARINA TOPLANMAK YASAKLANDI

Patlamaların ardından Dakka’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kamu kurumlarının çevresinde toplanmak yasaklandı, askeri birlikler kritik noktalara konuşlandırıldı.

Yetkililer, saldırılardan sorumlu kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

CAN KAYBI YOK, ENDİŞE BÜYÜK

Patlamalarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Ancak olaylar ülke genelinde yüksek güvenlik alarmı verilmesine yol açtı.
Bangladeş basını, saldırıların “organize ve eş zamanlı” biçimde planlandığını yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bahçeli "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek" deyip konuştu: Adım adım sona yaklaşıldıAntalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teleskoplar kilitlendi: 3I/ATLAS patladı mı, sinyal mi gönderdi? - DünyaTeleskoplar kilitlendi: 3I/ATLAS sinyal mi gönderdi?"Ağırlayamayız!" Trump’tan Xi Jinping çıkışı stüdyoyu karıştırdı! - Dünya"Xi Jinping’i bile ağırlayamayız"Rusya'da korku dolu anlar! 3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde apartman boşluğuna düştü - Dünya3 yaşındaki çocuk apartman boşluğuna düştüTel Aviv itiraf etti: Türkiye artık dünya lideri! SİHA gücü karşısında duramayız - Dünya"SİHA gücü karşısında duramayız"ABD'de havalimanında korkunç kaza! Yolcu taşıyan araç perona çarptı, çok sayıda yaralı var - DünyaHavalimanında korkunç kaza! Yolcu taşıyan araç perona çarptıSanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi - DünyaSanat müzesinde kaos: 40 yıllık eseri 'kirli' sanıp temizledi
Sonraki Haber Yükleniyor...