Tekirdağ sahiline vurdu! Gizemli deniz canlısı merak konusu oldu

Marmara Denizi'nden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Kıyıya vuran deniz canlısını gören vatandaşlar ilk anda ne olduğunu anlayamazken, bazıları canlının yunus balığı olduğunu öne sürdü, kimileri de fok balığı olabileceğini düşündü.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çürümeye yüz tutan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı.