Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Tekirdağ sahiline vurdu! Gizemli deniz canlısı merak konusu oldu

Tekirdağ sahiline vurdu! Gizemli deniz canlısı merak konusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ, Süleymanpaşa, Deniz Canlısı, Çürüme, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy sahilinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı bulundu. Deniz canlısı vatandaşlar arasında merak konusu olurken, kimse ne olduğunu anlayamadı.

Marmara Denizi'nden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Kıyıya vuran deniz canlısını gören vatandaşlar ilk anda ne olduğunu anlayamazken, bazıları canlının yunus balığı olduğunu öne sürdü, kimileri de fok balığı olabileceğini düşündü.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çürümeye yüz tutan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı.

Tekirdağ sahiline vurdu! Gizemli deniz canlısı merak konusu oldu - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da kahreden olay! Son sözleri 'Ailemin bir suçu yok' olduBursaspor'da bahis oynayan futbolcuların isimleri kim?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitlis'te AFAD, çığa karşı erken uyarı sistemi kurdu - YaşamÇığ tehlikesine karşı kente erken uyarı sistemi kurulduAntalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor - YaşamOrmandan toplayıp 500 liraya satıyorlar!Kanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttı - YaşamKanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttıÇanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı - YaşamOltalarına devasa mercan balığı takıldı!Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - YaşamYok böyle köy! Ne Akdeniz ne Karadeniz...İstanbul'da metrobüs seferleri durma noktasına geldi! - YaşamMetrobüs seferleri durma noktasına geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...