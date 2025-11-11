Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? Maç yeri ve yayın bilgileri netleşti

EuroLeague’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 10. hafta mücadelesinde İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa’daki 5. galibiyetini almak için sahaya çıkarken maçın yayın saati ve oynanacağı yer sporseverler tarafından araştırılıyor.

FENERBAHÇE BEKO-M.TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko Maccabi Rapyd Tel Aviv karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele 11 Kasım Salı akşamı TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan’dan Damir Javor, Litvanya’dan Saulius Racys ve Arjantin’den Leandro Lezcano hakem üçlüsü yönetecek.

Yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarda İsrailli taraftarlar mücadelede yer almayacak.11 bin 500 kapasitesi bulunan SAP Garden'da sarı-lacivertli kulüp 7 bine yakın bileti satışa çıkardı. Salonda, üst katlarda yer alan tribünler boş kalacak. Alman polisi, müsabaka için yoğun güvenlik önlemleri alacak.

FENERBAHÇE BEKO-M.TEL AVİV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Güvenlik ve organizasyon planlaması nedeniyle Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd Tel Aviv karşılaşması Almanya’nın Münih kentinde bulunan SAP Garden salonunda oynanacak. Münih’in merkezine 15 dakika uzaklıkta yer alan salon, 12 bin seyirci kapasitesiyle Avrupa’daki en modern basketbol arenalarından biri olarak öne çıkıyor.

Karşılaşma, her iki takım için de kritik öneme sahip. Fenerbahçe Beko 10. haftaya 4 galibiyetle girerken Maccabi Rapyd Tel Aviv yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Münih’te oynanacak maç, iki takımın sıralamadaki konumunu doğrudan etkileyecek.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı S Sport Plus uygulaması veya internet sitesi üzerinden de izlemek mümkün. Maçın öncesi ve sonrası yorumlarıyla basketbolseverler için geniş kapsamlı bir yayın akışı hazırlanmış durumda.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv karşılaşması 11 Kasım Salı günü TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, EuroLeague’in 10. hafta fikstüründe yer alıyor. Münih’teki SAP Garden salonunda oynanacak mücadele, aynı zamanda haftanın öne çıkan karşılaşmaları arasında gösteriliyor.