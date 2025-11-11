TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci başladı. TOKİ sosyal konutlar için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Evleri kazananı belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Peki, TOKİ başvurusunda ikametgah şartı var mı? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ BAŞVURUSUNDA İKAMETGAH ŞARTI VAR MI?

TOKİ başvurusunda ikametgah şartı vardır. TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuru yapacak vatandaşlar için ikametgah şartı, projenin yapıldığı idari birime göre belirlenmiştir. Genel kurala göre ilgili İl Merkezi, İlçe ya da Belde'de, başvuru döneminin geriye doğru en az bir yıl süreyle ikamet ediyor olmak zorunludur.

İl Merkezindeki ilçelerde ikamet edenlerin ilçe ayrımı olmadan İl Merkezindeki projelere başvuru yapabilmesine imkan tanınmaktadır. Ayrıca ikamet edilen ilçede kampanya kapsamında bir proje bulunmaması durumunda da başvuru hakkı yine İl Merkezindeki projelere yönlendirilmektedir.

HİSSELİ TAPU SAHİPLERİ BAŞVURABİLİR Mİ?

Hisseli tapu sahiplerinin başvuru yapabilmeleri için gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmemesi gerekiyor. Bu şartlar altında başvuru yapılabilmekledir.