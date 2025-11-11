Geze geze cinayet işlemiş! Büyükçekmece'deki katil her yerde aranıyor

Korkunç olay dün gece Büyükçekmece'de yaşandı. E-5 yan yolda yaşanan olayda, silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Polis, araçta ve yerde silahla vurulmuş iki kişiyi buldu.

Gelen sağlık ekipleri isimlerinin Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenilen şahısları hastaneye kaldırdı. İki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR CİNAYETİ DE OTEL ODASINDA İŞLEMİŞ!

Çevrede detaylı inceleme yapan polis, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın yerde, bir otel odasında da kadın cesedi olduğunu öğrendi.

Otelde detaylı inceleme yapan Büyükçekmece Polisi silahla vurulmuş halde Melisa Küçüklekçi (27)’nin cesediyle karşılaştı. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin konuyla ilgili detaylı çalışması devam ederken, katil zanlısı H.K. her yerde aranıyor.