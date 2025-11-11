6 ilde FETÖ operasyonu! 18 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde, örgüt içerisinde güncel eğitim yapılanması faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen ve örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütle irtibatlı oldukları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar illerinde 11 Kasım 2025 günü saat 06.30'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.