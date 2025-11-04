Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TÜBİTAK ve ASELSAN çalışanları da var! FETÖ operasyonunda 19 kişi hakkında gözaltı kararı

TÜBİTAK ve ASELSAN çalışanları da var! FETÖ operasyonunda 19 kişi hakkında gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ, TÜBİTAK, ASELSAN, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada FETÖ soruşturması kapsamında 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; hakkında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A isimli şüphelinin dijital materyallerinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 134. maddesi kapsamında MİT Başkanlığınca usulüne uygun olarak yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanı olmak üzere toplam 19 şüphelinin, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ölümünde 'ihmal' iddiaları! Ailesine haber verilmemişAjax Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? GS AJAX karşılaşması şifresiz canlı yayınlanacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'nin şaibeli kurultay ceza davası ertelendi - GündemCHP'nin şaibeli kurultay ceza davası ertelendiAhmet Davutoğlu "MOSSAD'dan talimat alıyor" dedi; Ümit Özdağ küplere bindi: Cesaretin varsa... - GündemTartışma alevlendi! "Cesaretin varsa..."AJet uçağında korku dolu anlar! Sebebi belli oldu, resmi açıklama geldi - GündemAJet uçağında korku dolu anlar! Açıklama geldiOrganize suç örgütlerine 7 ilde operasyon! 64 gözaltı - GündemOrganize suç örgütlerine 7 ilde operasyon! 64 gözaltıThodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ölümünde 'ihmal' iddiaları! Ailesine haber verilmemiş - GündemFaruk Fatih Özer'in ölümünde 'ihmal' iddiaları!CHP'de kazan kaynıyor! Özel’e karşı liste hazırlığı başladı - GündemCHP'de kazan kaynıyor! Özel'e karşı liste hazırlığı
Sonraki Haber Yükleniyor...