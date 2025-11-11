14 yıl sonra yeniden başlamıştı! Ruslar sorun çıkardı, Trabzon'a geri döndüler

Trabzon'dan Rusya'nın Soçi kentine 14 yıl aradan sonra yeniden başlatılan deniz seferleri, Rusların engeline takıldı. Lider Line şirketine ait 450 yolcu ve 200 araç kapasiteli "Seabridge" isimli gemi, 12 saat sürecek yolculuğu için 5 Kasım tarihinde Trabzon Limanı'ndan Soçi'ye doğru yola çıktı. Rus liman yönetimi, geminin limana yanaşmasına izin vermezken, yaklaşık 2.5 gün boyunca Soçi açıklarında bekletilen Türk gemisinde 18'i Rus vatandaşı olmak üzere toplam 20 yolcu bulunuyordu.

RUSLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Rus dalgıçların güvenlik taraması nedeniyle geminin su altı kısmında detaylı inceleme yapmasına rağmen Soçi Limanı'na alınmayan gemideki Rus yolcular da kendi ülkelerinin uygulamasına tepki gösterdi. Uzun süren bekleyişin ardından "Seabridge" Trabzon'a geri dönmek zorunda kaldı. Trabzon Limanı'na demirleyen gemideki yolcuların bilet ücretleri iade edilirken, mağduriyetin giderilmesi için uçak bilet ücretleri de şirket tarafından karşılandı. Yolcular, gemide bir gün misafir edildikten sonra gümrük işlemleri yapılarak çıkış yaptı.

"RUSYA'DA 2,5 GÜN BEKLETİLDİK"

Konuyla ilgili bilgiler veren Gemi Sorumlusu Mustafa Çakır, Soçi limanına yanaştırılmayan gemiyi yolcuların mağdur olmaması için Trabzon'a geri getirdiklerini belirterek "Normalde bizim bütün izinlerimiz 2 limandan da alınmıştı. O yüzden yolcularımızı alarak seferlere başlamıştık. Nedenini bilemediğimiz bir sebepten dolayı Rusya'da 2,5 gün bekletildik. Bütün incelemeler yapılmıştı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Özellikle yolcuların Rus vatandaşları ağırlıklı olmasına rağmen hiçbir şekilde limana yanaştırılmadı. Bizde yolcularımızın mağdur olmaması adına gemiyi geri getirdik. Yolcularımızı uğurladık" diye konuştu.

"SEFERLERİMİZE ARA VERDİK"

İlk seferde buradan 20 yolcuyla kalktıklarını dile getiren Çakır, "50 yolcuyu da Rusya'dan alacaktık. Bir sonraki seferde 100'ün üzerinden bir rezervasyonumuz vardı ama şu anda bir duraksama dönemine girdik. Soçi açıklarında dalgıçlar geminin altına dalarak herhangi bir güvenlik zafiyeti var mı diye baktılar. Savaştan dolayı orada bir sorun var. Onun için bütün gemilere ön yargılı bakıyorlar. Önlem aldılar ama bizim herhangi bir sorunumuz yoktu. Hiçbir şekilde limana yanaşamadık. Yolcuların tahliyesini istedik onu da yapmadılar. Gittiğimiz ülke Rusya taşıdığımız yolcular Rus vatandaşı kendi ülke vatandaşlarını mağdur ettiler. Şirket olarak tüm yolcuların mağduriyetlerini giderdik. Maddi ve manevi olarak bütün destekleri yaptık. Şu anda yasal prosedürleri bekliyoruz. Bu olay bakanlıkça inceleniyor. Bakanlıktan gelecek cevaba kadar seferlerimize ara verdik" dedi.