Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Çanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı

Çanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı
Çanakkale, Gelibolu, Balıkçılık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.

Çanakkale'de Can Karaayan ve arkadaşları balık avlamak için "Haylazım" isimli tekne ile Gelibolu ilçesi Kömür Limanından açıldılar.

Canlı kalamarları yem olarak kullanan balıkçılar 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.

Çanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı - 1. Resim

Balıkçılar, 12 kiloluk balığın haricinde, ağırlıkları 2,5 ve 4,5 kilogram olan mercan balıkları da yakaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Geze geze cinayet işlemiş! Büyükçekmece'deki katil her yerde aranıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - YaşamYok böyle köy! Ne Akdeniz ne Karadeniz...İstanbul'da metrobüs seferleri durma noktasına geldi! - YaşamMetrobüs seferleri durma noktasına geldi!Uruguay'dan Bandırma'ya gelen gemide kriz! Koku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı - YaşamKoku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı!Kış kapıya dayandı! Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu kar yağacak - YaşamBu iller dikkat! Lapa lapa kar yağacakBalıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı beşik gibi sallanıyor - YaşamBalıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem!Sakarya'da akılalmaz görüntü! Park halindeki aracı durduk yere çizdi - YaşamBunu neden yaparsın? Kimse anlam veremedi
Sonraki Haber Yükleniyor...