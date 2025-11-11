Çanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı

Çanakkale'de Can Karaayan ve arkadaşları balık avlamak için "Haylazım" isimli tekne ile Gelibolu ilçesi Kömür Limanından açıldılar.

Canlı kalamarları yem olarak kullanan balıkçılar 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.

Balıkçılar, 12 kiloluk balığın haricinde, ağırlıkları 2,5 ve 4,5 kilogram olan mercan balıkları da yakaladı.