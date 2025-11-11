Çanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.
Çanakkale'de Can Karaayan ve arkadaşları balık avlamak için "Haylazım" isimli tekne ile Gelibolu ilçesi Kömür Limanından açıldılar.
Canlı kalamarları yem olarak kullanan balıkçılar 12 kilogramlık mercan balığı yakaladı.
Balıkçılar, 12 kiloluk balığın haricinde, ağırlıkları 2,5 ve 4,5 kilogram olan mercan balıkları da yakaladı.
