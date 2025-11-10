Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakarya'da akılalmaz görüntü! Park halindeki aracı durduk yere çizdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya, Erenler, Otomobil, Kamera, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da yolda yürüyen bir şahıs, park halindeki otomobili sebepsiz yere çizerek olay yerinden uzaklaştı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen bir şahıs, park halindeki otomobilin yanına yanaştı. Cebinden çıkardığı cisim ile sebepsiz yere aracın kaportasını çizen şahıs, sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Sakarya'da akılalmaz görüntü! Park halindeki aracı durduk yere çizdi - 1. Resim

Anlam verilemeyen araç çizilme anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın, hiçbir sebep olmadan otomobile zarar verdiği ve bölgeden uzaklaşması yer aldı.

