Sakarya'da akılalmaz görüntü! Park halindeki aracı durduk yere çizdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen bir şahıs, park halindeki otomobilin yanına yanaştı. Cebinden çıkardığı cisim ile sebepsiz yere aracın kaportasını çizen şahıs, sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Anlam verilemeyen araç çizilme anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın, hiçbir sebep olmadan otomobile zarar verdiği ve bölgeden uzaklaşması yer aldı.