Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem! Sındırgı beşik gibi sallanıyor

- Güncelleme:
Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

