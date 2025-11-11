Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de hükümetin kapanması sona mı eriyor? Trump'tan görüşme 'çok iyi' geçti açıklaması!

ABD'de hükümetin kapanması sona mı eriyor? Trump'tan görüşme 'çok iyi' geçti açıklaması!

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
ABD&#039;de hükümetin kapanması sona mı eriyor? Trump&#039;tan görüşme &#039;çok iyi&#039; geçti açıklaması!
Trump, Anlaşma, Bütçe, Haber
Dünya Haberleri  / AFP

ABD Başkanı Trump, Demokrat ve Cumhuriyetçilerin uzlaştığı anlaşmayla tarihin en uzun hükümet kapanışının sona erdiğini açıkladı. ABD’de bütçe yasası çıkarılamadığında yaşanan hükümet kapanmaları, federal kurumların faaliyetlerini kısıtlayıp çalışanları geçici izne gönderiyor.

ABD Başkanı Trump Pazartesi günü, birkaç Demokrat senatörün saflarını bozarak Cumhuriyetçilere katılmasıyla, tarihin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdiren "çok iyi" bir uzlaşma anlaşmasını övdü.

ABD'de hükümetin kapanması sona mı eriyor? Trump'tan görüşme 'çok iyi' geçti açıklaması! - 1. Resim

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere "Ülkemizi çok hızlı bir şekilde açacağız" dedi.

Trump, kapatma sırasında işten çıkarılan federal çalışanların işe iade edilmesini de içeren şartlara uyup uymayacağı sorulduğunda, "anlaşmaya uyacağım" ve "anlaşma çok iyi" diye ekledi.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de federal hükümeti finanse edecek bütçe yasası yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamadığında hükümetin kapanması (government shutdown) meydana geliyor.

Kapanma sırasında federal hükümet, ajans faaliyetlerini ve hizmetleri kısıyor, önemsiz operasyonları durduruyor, önemsiz çalışanları geçici izne gönderiyor ve yalnızca insan hayatını veya mülkünü koruyan departmanlarda kritik personeli görevlendiriyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle kapanmalar yaşanıyor; o yıl Adalet Bakanı Benjamin Civiletti’nin yasal görüşü, bütçe yasası çıkarılmadığında kapanmanın zorunlu olduğunu belirtti. 1990’dan itibaren ise birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasına yol açıyor. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.

Kaynak: AFP

Ali Mahir Başarır'ın hakaretlerine sert cevap! Şamil Tayyar'dan "CHP'de de sevilmeyen biri" sözleri 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest! 893 bin dolarlık kefalet - DünyaKaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest!Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik 2 suikast engellendi! DEAŞ'ın kirli planları tutmadı - DünyaAhmed Şara'ya yönelik 2 suikast engellendi!Rusya'ya seyahatte yeni dönem! Sim kartların internete erişimi engellenecek - DünyaRusya'ya seyahatte yeni dönem! Girişlerde engellenecekBeyaz Saray'da Türkiye-ABD-Suriye zirvesi! Şara ile Trump Beyaz Saray'da görüştü - DünyaTrump ve Şara SDG'yi görüştü!İsrail, katliamı itiraf etti! "15 Hizbullah üyesini öldürdük" - Dünyaİsrail, katliamı itiraf etti: 15 Hizbullah üyesini öldürdükABD'de 'hükümet kapanması krizi' derinleşiyor! Trump'tan "Derhal dönün" talimatı - DünyaTrump'tan "Derhal dönün" talimatı
Sonraki Haber Yükleniyor...