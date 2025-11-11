ABD'de hükümetin kapanması sona mı eriyor? Trump'tan görüşme 'çok iyi' geçti açıklaması!

ABD Başkanı Trump Pazartesi günü, birkaç Demokrat senatörün saflarını bozarak Cumhuriyetçilere katılmasıyla, tarihin en uzun süreli hükümet kapanışını sona erdiren "çok iyi" bir uzlaşma anlaşmasını övdü.

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere "Ülkemizi çok hızlı bir şekilde açacağız" dedi.

Trump, kapatma sırasında işten çıkarılan federal çalışanların işe iade edilmesini de içeren şartlara uyup uymayacağı sorulduğunda, "anlaşmaya uyacağım" ve "anlaşma çok iyi" diye ekledi.

HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de federal hükümeti finanse edecek bütçe yasası yeni mali yıl başlamadan önce çıkarılamadığında hükümetin kapanması (government shutdown) meydana geliyor.

Kapanma sırasında federal hükümet, ajans faaliyetlerini ve hizmetleri kısıyor, önemsiz operasyonları durduruyor, önemsiz çalışanları geçici izne gönderiyor ve yalnızca insan hayatını veya mülkünü koruyan departmanlarda kritik personeli görevlendiriyor.

1980’den bu yana bütçe açıkları nedeniyle kapanmalar yaşanıyor; o yıl Adalet Bakanı Benjamin Civiletti’nin yasal görüşü, bütçe yasası çıkarılmadığında kapanmanın zorunlu olduğunu belirtti. 1990’dan itibaren ise birkaç saatten uzun süren tüm bütçe boşlukları hükümetin kapanmasına yol açıyor. Ekim 2025 itibarıyla 11 kez yaşanan bütçe açığı federal çalışanların geçici izne çıkarılmasına neden oldu.