Suriye ile ABD ilişkilerinde bir ilk! Beyaz Saray'daki Şara-Trump görüşmesi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD-Suriye ilişkilerinde bir ilk yaşanıyor. İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geliyor. Görüşme, 'basına kapalı' olarak başladı.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin düşmesiyle, ülkede toparlanma sürecine girildi. 

ABD-Suriye ilişkilerinde bir ilk yaşanıyor. İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geliyor.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

ŞARA-TRUMP GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.

