Delhi'de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü var

Delhi’de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü var
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, tarihi Kızıl Kale (Red Fort) yakınlarında meydana gelen iki şiddetli patlamada en az sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan tarihi Kızıl Kale (Red Fort) yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Delhi’de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü var - 1. Resim

Delhi Polisi Sözcüsü, patlamanın Red Fort Metro İstasyonu’nun 1 numaralı kapısı yakınında park halindeki bir otomobilde meydana geldiğini, güçlü patlamanın çevredeki üç ila dört aracı alevler içinde bıraktığını açıkladı.

PATLAMANIN ARDINDAN DELHİ GENELİNDE YÜKSEK GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ 

Delhi İtfaiye Servisi, olay yerine 7 yangın söndürme aracı gönderildiğini ve bölgenin güvenlik çemberine alındığını paylaştı.

Görgü tanıkları, patlamanın akşam saatlerinde kısa aralıklarla iki güçlü sarsıntı şeklinde hissedildiğini iletti.

Delhi’de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü var - 2. Resim

Patlama sonrası bölgeyi yoğun duman kapladı, çevredeki binaların camları kırıldı.

Delhi’de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü var - 2. Resim

Delhi Polis yetkilileri, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, ilk bulgulara göre araçta patlayıcı madde bulunduğundan şüphelenildiğini iletti.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve özellikle kutsal mekanlar ile sınır bölgelerinde polis devriyelerinin güçlendirildiğini açıkladı.

Delhi’de Kızıl Kale yakınlarında peş peşe patlama: En az 8 ölü var - 4. Resim

"TERÖR BAĞLANTISI"

Soruşturma sürerken, Hindistan ulusal medyası patlamanın nedeninin henüz netleşmediğini, ancak güvenlik birimlerinin terör bağlantısı üzerinde durduğunu aktardı.

