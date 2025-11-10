Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bosna Hersek'te önce kaza, ardından kavga! 1'i ağır 4 yaralı

Bosna Hersek'te önce kaza, ardından kavga! 1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Bosna Hersek&#039;te önce kaza, ardından kavga! 1&#039;i ağır 4 yaralı
Trafik Kazası, Kavga, Yaralı, Bosna Hersek, Haber
İhlas Haber Ajansı

Bosna Hersek’te meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgada, babasını yerde gören bir genç, araçla çevredekileri ezmeye çalıştı. Olayda biri ağır olmak 4 kişi yaralandı.

Bosna Hersek’te yaşanan trafik kazasının ardından ortalık savaş alanına döndü.

Bosna Hersek basınında yer alan habere göre, Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa kenti yakınlarında çift yönlü yolda yüksek hızla ilerleyen bir araç, şeridinden çıkarak kazaya yol açtı.

ÇEVREDEKİLERİ EZMEYE ÇALIŞTI

Olayın ardından araçtan inen baba ve oğlu, çevrede toplanan kişilerle tartışmaya başladı. Babasının aldığı darbe ile yere düştüğünü gören reşit olmayan genç, direksiyon başına geçerek çevredekileri ezmeye çalıştı. Olayda biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Velika Kladusa kentinin bağlı olduğu Una-Sana Kantonu polis yetkilileri, olayın 'büyük ihtimalle' cinayete teşebbüs olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

